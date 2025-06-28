Burdur'da Salda Gölü’ne giren genç kız boğulma tehlikesi yaşadı

Burdur’un Yeşilova ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte göle gelen 17 yaşındaki S.K., serinlemek için suya girdi.

Kısa süre sonra çırpınmaya başlayan genç kız, arkadaşlarının gözleri önünde suda kayboldu.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇT

İArkadaşlarının durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD’a bağlı dalgıçlar, cankurtaranların da desteğiyle genç kıza kısa sürede ulaştı.

Sudan çıkarılan S.K.’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

ANTALYA’YA SEVK EDİLDİ

Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K., ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne, son olarak da ileri tetkik ve tedavi için Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞLARININ FERYATLARI YÜREK BURKTU

Olay anına tanık olan genç kızın arkadaşları, kurtarma çalışmaları sırasında büyük panik yaşadı.

Gözyaşlarına boğulan arkadaşların çığlıkları, sahilde bulunan vatandaşları da duygulandırdı.