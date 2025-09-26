Burhanettin Duran: Belirli konularda önemli mesafeler katedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BELİRLİ KONULARDA ÖNEMLİ MESAFELER KATEDİLDİ"

Duran'ın paylaşımı şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ve Washington duraklarını içeren ABD seyahati oldukça yüksek tempolu ve verimli geçti.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olan Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koydu.



Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Amerika kıtasında yer alan devletlerin liderleriyle ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı, düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi.



ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı tarihi nitelikteki görüşme ise oldukça samimi bir ortamda geçti.



Görüşmede savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi.