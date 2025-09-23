Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin'in sesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta yoğun diplomasi trafiği yürütüyor...

Türkevi’nde Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşen ve Filistin sorununda iki devletli çözümü desteklediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Ayrıca, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile görüşmeler yaptı.

Kuveyt ile ticari ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Gazze'de acil ateşkes, insani yardımların kesintisiz ulaşımı ve İslam ülkelerinin ortak duruş sergilemesinin önemine dikkat çekti.

"KÜRESEL VİCDANIN SESİ OLACAK"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurulda yapacağı toplantıya ilişkin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Burhanettin Duran, Erdoğan'ın yapacağı konuşmanın tarihe geçecek nitelikte olacağını belirterek, paylaşımında şu sözlere yer verdi: