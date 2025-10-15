Burhanettin Duran: Her alanda hedefimiz nettir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Duran, "Nadir toprak elementlerinden enerji üretimine kadar her alanda hedefimiz nettir. Kaynaklarını en verimli şekilde değerlendiren, güçlü ve kendi kendine yeten bir Türkiye." ifadelerini kullandı.

"BAĞIMSIZLIK VİZYONUNUN EN SOMUT GÖSTERGELERİNDEN BİRİ"

Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin enerji politikaları ve nadir toprak elementleri alanındaki stratejik adımlarına dair önemli mesajlar verdiğini belirtti.

Türkiye’nin yer altı kaynaklarının milletin hizmetine sunulduğunu vurgulayan Duran, "Bu zenginlikleri ekonomimize kazandırmak, ülkemizin bağımsızlık vizyonunun ve kalkınma iradesinin en somut göstergelerinden biridir." ifadesine yer verdi.

Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı, Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki Nadir Toprak Elementleri Sahası'na ilişkin açıklamalarına da yer verdi.