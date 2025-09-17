Burhanettin Duran: İsrail soykırım suçundan kaçamayacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli'nde konuştu.

Burhanettin Duran, panelde yaptığı konuşmada İsrail'in soykırım suçundan kaçamayacağını belirterek Gazze'ye yapılan yardımların önünde engeller bulunduğunu söyledi.

"İSRAİL KAOSTAN BESLENİYOR"

İsrail'in küresel barış için tehdit olduğunu söyleyen Duran, "İsrail düzenden değil kaostan besleniyor. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemiz Filistin'in Gazze'nin arkasında durmuştur." dedi.

Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için başkenti Doğu Kudüs olarak bağımsız bir Filistin devletinin hayata geçirilmesinin en önemli öncelik olduğunu kaydeden Duran, "Üzülerek belirtmeliyim ki, Gazze'ye yapılan yardımların ulaşması önünde ciddi engeller bulunuyor. İsrail barbarca tavrını sürdürüyor. Uluslararası toplumun tutarlı ve etkili insani yardımı tesis etmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur." diye konuştu.

"İSRAİL SOYKIRIM SUÇUNDAN KAÇAMAYACAKTIR"

"Kalbin idraki sızıdır. Küresel vicdanı harekete geçirecek olan da budur." ifadesini kullanan Duran, "Söz konusu olan Gazze ise, Kudüs ise bu artık bir sızı değil, bir sancıdır, bir kalp ağrısıdır. Zalimi ve mazlumu en net şekilde ortaya koyuyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail'in küresel vicdanda mahkum olduğunu anlatan Duran, "Bunun tarihe notunu düşüyoruz. İnanıyorum ki, yarın İsrail soykırımcılığını ispatta bu çabalar en büyük katkılarından birini sunacaktır. İsrail yönetimi soykırım suçundan kaçamayacaktır. Gazze'nin dünya gündeminde kalması için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"VİCDAN SAHİBİ TOPLULUKLARIN SESİ DAHA DA GÜR ÇIKMAYA BAŞLADI"

İsrail'in Gazze'ye attığı bombalara, yalanlar ve dezenformasyon kampanyaları eşlik ettiğini söyleyen Duran, şöyle konuştu:

Medya araçlarını ve dijital ortamı kontrol altında tutan güçler, izinsiz topladıkları verileri analiz ederek bireyleri kendi istedikleri içeriklere yönlendirmektedir. Zalimle mazlum arasındaki mücadele, medya platformlarında sürmektedir. Küresel medya alanını hakikat mücadelesinin bir cephesi olarak görüyoruz.

"BU AKILALMAZ ZULÜM HER YERDE PROTESTO EDİLİYOR"

"Küresel medya alanındaki bu anlatı çatışması sürerken, vicdan sahibi toplulukların sesi daha da gür çıkmaya başladı." ifadelerini kullanan Duran, bunun memnuniyet verici olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İsrail'in yaşattığı akılalmaz zulüm her yerde protesto ediliyor. Sivil inisiyatifler Gazze ablukasını kırmaya çalışıyor. Ve soykırımcı İsrail rejimini açıktan ya da dolaylı biçimde destekleyen siyasiler vatandaşlarının vicdani tepkileriyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar."

"CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE FİLİSTİN DAVASINI SAVUNUYORUZ"