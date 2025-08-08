Burhanettin Duran: İsrail'in Gazze'de yaptığı açık bir soykırımdır

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgali planının görüşülüp oylanması için Güvenlik Kabinesi'ni topladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabından, soykırımın devam ettiği Gazze'de bir milyon Filistinlinin yeniden yerinden edilmesine neden olacak 'tamamen işgal' planının onaylandığını duyurdu.

10 saat süren toplantının ardından ordunun Gazze'nin tamamını kontrol altına almak için hazır olacağı açıklandı.

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki gösterdi.

"İnsan hakları ihlalleri ve insani krizlerin daha da derinleşmesine yol açacak olan İsrail'in Gazze'yi işgal kararını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Duran, İsrail'in planları ve saldırılarının, tüm insanlığı, barış ve istikrarı hedef aldığını belirtti.

"İNSANLIK İÇİN, ADALET İÇİN SES VERİN"

İsrail'in işgalini kalıcılaştırmasının, uluslararası hukuk normlarına ve insani değerlere aykırı olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti: