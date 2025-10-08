Burhanettin Duran: İsrail'in Özgürlük Filosu'na müdahalesi hukuk tanımamanın yeni bir örneği

Katil İsrail devleti caniliğini sürdürüyor...

İsrail ordusu, Gazze'deki ablukayı kırmak için Küresel Sumud Filosu'nun ardından yola çıkan 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu'nun amiral gemisi "Vicdan"a saldırdı.

Telsizle anons yapan askerler, daha sonra denizden gemiler ve havadan helikopterle çıktıkları gemideki aktivistleri alıkoydu.

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'e tepki gösterdi.

Duran paylaşımında şunları kaydetti:

"BU SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

İsrail tarafından Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale; haydutluğun ve hukuk tanımamanın yeni bir örneğidir.



Küresel Sumud Filosu'ndan sonra, aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu, barışçıl amaç taşıyan sivil aktivistlere yönelik yapılan bu saldırı kabul edilemez.