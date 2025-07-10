Burhanettin Duran kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran...

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerine Burhanettin Duran atandı.

Atama kararının ardından Burhanettin Duran kimdir sorusu gündeme geldi.

Biyografisi merak edilen Duran'ın önceki görevleri de vatandaşların araştırma konusu oldu.

Duran, İletişim Başkanlığına atanması sonrası X hesabından açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Peki; Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

BURHANETTİN DURAN KİMDİR

Burhanettin Duran, 1 Ocak 1970'de Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğdu.

Duran, 1993'te Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

1993-2001 arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı.

Doktora tezi, Türkiye'de İslamcı siyasal düşüncenin imparatorluktan erken cumhuriyete dönüşümü üzerineydi.

Akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladı, ardından doçent ve profesör unvanlarını alarak İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı olarak görev yaptı.

2010–2011 yıllarında ABD'de George Mason Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu. Bu dönemde uluslararası ilişkiler, siyasi İslam, Orta Doğu siyaseti ve Türk dış politikası gibi alanlarda çalıştı.

Çeşitli üniversitelerde görev yapan Duran, 2006'da doçent ve 2013'te profesör unvanlarını aldı.

2013 yılında SETA'nın İstanbul ofisine genel koordinatör olarak atanan Duran, 2014'ten itibaren Ankara'daki merkezde aynı görevi sürdürdü.

Duran halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi.

Çok sayıda kitap ve dergide Türk düşünce tarihi, Türk dış politikası, İslamcılık, Avrupa, demokrasi ve sivil toplum konuları üzerine Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Duran, Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak atanmıştı.

Duran, 20 Mayıs 2024'ten bu yana Dışişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Duran, evli ve 3 çocuk babası.