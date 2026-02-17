Abone ol: Google News

Burhanettin Duran: Türkiye barışın ve istikrarın yanında

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’nin Afrika Boynuzu’na yönelik politikasının barış, istikrar ve kardeşlik temelinde sürdüğünü belirterek, “Türkiye, dün olduğu gibi bugün de barışın, istikrarın ve kardeşliğin yanında olmaya devam edecektir” dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.02.2026 21:28
Burhanettin Duran: Türkiye barışın ve istikrarın yanında
  • Türkiye, Afrika Boynuzu'na yönelik barış, istikrar ve kardeşlik temelindeki politikasını sürdürüyor.
  • İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin adalet ve hakkaniyeti öne çıkaran yaklaşımını vurguladı.
  • Türkiye, bölgedeki çatışmalara karşı çıkıyor ve barışçıl diplomasi anlayışını sürdürüyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile düzenlenen anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında Türkiye’nin Afrika Boynuzu’na bakışını net ifadelerle ortaya koyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bölge meselelerine çözümün yine bölge ülkeleri tarafından üretilmesi gerektiğini vurguladığını belirten Duran, Afrika Boynuzu’nun yabancı güçlerin rekabet alanına dönüştürülmesine asla rıza gösterilmeyeceğinin altının çizildiğini ifade etti.

Duran, bu yaklaşımın Türkiye’nin adalet ve hakkaniyet merkezli dış politikasının somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

2.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Açıklamada, Etiyopya’da faaliyet gösteren 200’ü aşkın Türk firmasının 2.5 milyar dolara ulaşan yatırımı bulunduğu ve yaklaşık 20 bin Etiyopyalıya istihdam sağlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kalkınma odaklı iş birliğinin her iki ülke için de kazanç ürettiğini ifade ettiği vurgulandı.

EGEMENLİK VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’in Somaliland’ı tanımasının hiçbir faydası olmadığını söylediğini vurgulayan Duran, "Cumhurbaşkanımız ayrıca, Etiyopya’nın içinde bulunduğu coğrafyada devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemin altını çizdi. Türkiye olarak bölgenin yeterince acı çektiğini, yeni çatışmalara ve istikrarsızlıklara kapı aralanmaması gerektiğini açıkça ortaya koydu. Bu duruş, barıştan yana, ilkeli ve sorumlu bir diplomasi anlayışının tezahürüdür. Cumhurbaşkanımız, İsrail’in Somaliland’ı tanımasının ne Somaliland’a ne de Afrika Boynuzu’na fayda sağlayacağını bir kez daha ifade etti. Ayrıca Etiyopya ile Somali arasında yürüttüğümüz Ankara sürecindeki yapıcı tutumlarından dolayı her iki tarafa da teşekkür ederek, Türkiye’nin barış ve ara buluculuk rolünü kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de barışın, istikrarın ve kardeşliğin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Gündem Haberleri