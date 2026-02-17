Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği madenin sahibi tutuklandı

- Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi ve 2 işçi hayatını kaybetti.
- Göçüğün ardından maden sahibi H.B. gözaltına alındı ve tutuklandı.
- Yaralanan işçi tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
Zonguldak'ta maden faciası..
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında, dün havalandırma bacasında göçük oluştu.
O sırada bakım ve temizlik çalışması yapan 3 işçi göçük altında kaldı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu İsmet Kabuk yaralı olarak çıkartılırken, diğer işçiler Veysel Oruçoğlu ve Ziya Kiret hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında maden ocağı sahibi H.B. gözaltına alındı.
İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.
NE OLMUŞTU
Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında dün meydana gelen göçükte işçilerden 3'ü mahsur kalmış, kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden Kabuk'u yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.
Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Oruçoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmış, göçükte mahsur kalan işçi Kiret'in cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat sonra maden ocağından çıkarılmıştı.
Kabuk ise tedavisinin ardından kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden taburcu edilmişti.