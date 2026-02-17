Hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama

- Şarkıcı Edis, hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
- Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Brezilya'da bulunan Edis, en kısa sürede ülkesine döneceğini belirtti.
- Soruşturma kapsamında 25 kişiye operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı ve bu kişiler arasında birçok ünlü isim bulunuyor.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde yeni gözaltılar gerçekleşti.
25 kişiye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, 17 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 17 isim arasında, herkesin yakından tanıdığı bazı ünlüler de var.
ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA
Bu isimlerin İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, Adem Kılıçcı, Murat Dalkılıç ve Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze olduğu öğrenildi.
EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Yurt dışında olduğu tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
AÇIKLAMA YAPTI
Kararının ardından sessizliğini bozan Edis, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"ÜLKEME DÖNÜYORUM, İÇİM RAHAT"
Brezilya'da olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı, hakkındaki iddialarla bir ilgisi olmadığını savunan şu ifadeleri kullandı:
Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun.