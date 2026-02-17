Hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde yeni gözaltılar gerçekleşti.

25 kişiye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, 17 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 17 isim arasında, herkesin yakından tanıdığı bazı ünlüler de var.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Bu isimlerin İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, Adem Kılıçcı, Murat Dalkılıç ve Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze olduğu öğrenildi.

EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Yurt dışında olduğu tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

AÇIKLAMA YAPTI

Kararının ardından sessizliğini bozan Edis, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"ÜLKEME DÖNÜYORUM, İÇİM RAHAT"

Brezilya'da olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı, hakkındaki iddialarla bir ilgisi olmadığını savunan şu ifadeleri kullandı: