Milas'ta 100 yıllık zeytin ağaçlarını kesen CHP'li ilçe başkanına para cezası verildi

Zeytin ağacı katliamı yapan CHP'li başkanın cezası belli oldu.

Milas’ta bazı yerel basın organlarında 'Milas’ta zeytin katliamı' başlığıyla yer alan haberler üzerine Muğla Valiliği inceleme başlattı.

İncelemede Milas ilçesi Menteş Mahallesi’nde bulunan 109 ada 26 parsel numaralı arazide çok sayıda zeytin ağacının kesildiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilik tarafından yapılan soruşturmada zeytinlerin kesildiği arazinin CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürüldü.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli idari ve hukuki sürecin başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü ve incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alanda yapılan incelemenin ardından Kılbey’e, 27 ağaç için 36 bin 762 lira para cezası kesildi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

CHP Muğla İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kılbey'in görevinden ayrıldığı duyurulmuştu.

Yapılan açıklamada "Genel başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir." denilmişti.

TEPKİ YAĞDI

Öte yandan ağaçların kesildiği görüntüler kısa sürede gündem olarak sosyal medyada yayıldı.

Vatandaşların yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Acar ile Betül Sayan Kaya sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile görüntülere tepki gösterdi.