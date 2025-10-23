Burhanettin Duran: Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklığı daha da pekişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve Gazze ele alınırken ülkeler arasında bazı anlaşmalar imzalandı.

BURHANETTİN DURAN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Bu ziyaretlerin Türkiye'nin bölgesel vizyonuna dinamizm getirdiğini söyleyen Duran, şunları kaydetti:

"GÜÇLÜ BİR MUTABAKAT SAĞLANMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, mevkidaşlarının davetlerine icabetle dost ve kardeş ülkeler Kuveyt, Katar ve Umman’a gerçekleştirdiği resmî ziyaretler, Türkiye’nin bölgesel vizyonuna yeni bir dinamizm kazandırmıştır.



Ziyaretlerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmış; ticaret, enerji, savunma sanayii ve yatırım alanlarında iş birliğini derinleştirecek önemli adımlar atılmıştır. Görüşmelerde ayrıca bölgesel barış, istikrar ve ortak hedefler üzerinde güçlü bir mutabakat sağlanmıştır.



Ayrıca Gazze’deki insani kriz, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve küresel adaletin tesisi gibi uluslararası meseleler ele alınmış; Türkiye’nin barış, vicdan ve hakkaniyet eksenli diplomasi anlayışı güçlü biçimde vurgulanmıştır.