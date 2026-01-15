AK Parti’den 'Uyan İstanbul' mesajı: Afişler kaldırılmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'daki gerçekler reklam panolarına taşındı...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı megakent genelinde dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.

İstanbul'un 100 ayrı noktasında, "metro inşaatlarının yapılmadığı" ve "İBB'nin borçları ödemediği" gibi gerçekler reklam panolarıyla birlikte vatandaşın dikkatine sunuldu.

CHP RAHATSIZ OLDU

Ancak bu anlamlı çalışma CHP yönetimini rahatsız etti.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gün içinde yaptığı açıklamada söz konusu afişleri "yalan ve iftira" olarak nitelendirerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

ALGI ÇALIŞMASINA SOYUNDULAR

Bu açıklamanın ardından muhalif medyada afişlerin kaldırılmaya başlandığı gibi haberler dolaşıma sokulmaya başlandı.

Bu algı çalışmaları ise çok geç olmadan çürütüldü.

AFİŞLER KALDIRILMAYACAK

Söz konusu iddialarla ilgili AK Parti İstanbul İl başkanı Abdullah Özdemir, gazeteci Nevşin Mengü'ye konuştu.

Abdullah Özdemir, 30 Ocak'a kadar anlaşmaları olduğunu, afiş için bu yerleri kiraladıklarını, ödemelerin yapıldığını ve dolayısıyla afişlerin kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

"İSTANBULLUNUN GÖZÜNE BANT ÇEKEMEZSİNİZ"

Özdemir ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"SENİN HAYATINDAN GİDİYOR mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan "kaldırılıyor" iddiaları tamamen dezenformasyondur. İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır.

Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez.İstanbul'un kaybedilen zamanını, boşa giden parasını, çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz. Kameraları bantlayabilirsiniz ama İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz."

'UYAN İSTANBUL' KAMPANYASI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’da yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla "Uyan İstanbul" başlığıyla dikkat çekici bir video ve afiş kampanyası başlattı.

Kampanyada, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetiminde kentin sorunlarının çözülmediği gibi her geçen gün daha da büyüdüğü vurgulandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından paylaşılan videoda; toplu taşımada yaşanan aksaklıklar, kronikleşen trafik sorunu, atıl bırakılan çalışmalar, çalışmayan asansör ve yürüyen merdivenler, fahiş su faturaları ile iğneden ipliğe yapılan zamlar ele alındı.

KRONİK SORUNLAR VURGULANDI

Kentteki hizmet kalitesinin giderek düştüğü, buna karşın borç yükünün rekor seviyelere ulaştığı ifade edildi.

İstanbul genelinde yaklaşık 100 ayrı noktasında kiralanan reklam panolarıyla İstanbul'da yaşananlar afişlere yansıtıldı.