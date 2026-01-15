Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Melisa Döngel ve Yusuf Güney'den Miraç Kandili paylaşımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu operasyonlarına hız kesmeden devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlardan birinde oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney de gözaltına alınmıştı.

İki isim de uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Güney’in saçından alınan örneklerde kokain, kokainin metaboliti olan benzoilekgonin ve amfetamin tespit edildi.

Ayrıca incelemede ketamin ve ketiapin etken maddelerine de rastlandığı belirtildi.

Ayrıca Melisa Döngel de test sonucu pozitif çıkan ünlüler arasına girdi.

KANDİL MESAJI PAYLAŞTILAR

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testleri pozitif çıkan ikiliden bugün dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Döngel ve Güney Miraç Kandili'ni kutladı.

"TEMİZ BİR ZİHİN VE BEDENLE DUA EDİN"

Kokain testi pozitif çıkan Yusuf Güney, paylaşımında "Bugün miraç kandili canlı yayını yarın akşam 10’a erteliyorum kardeşlerim. Bana odaklanıp anlatacaklarımdan dolayı böyle özel bir geceyi es geçmeyelim.

Bu gece çok dua edin; temiz bir zihin ve bedenle lütfen çok dua edin. Çok ihtiyacımız var ülke olarak…" ifadelerine yer verdi.

"ALLAH HERKESE DÜRÜST OLMAYI NASİP ETSİN"

Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Melisa Döngel'den Miraç Kandili paylaşımında şunları kaydetti:

Miraç Kandili vesilesi ile Allah; 1 yıl önce aynı tarihte sevdiklerini kaybeden herkesin kalbine ferahlık versin. Herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın; hayırlı kapılar açsın. Aç olanın karnı doysun, derdi olan dermanını, şifa bekleyen şifasını bulsun.



Herkesin sıcak bir evi, huzurlu bir yuvası olsun. Allah herkese; her işinde dürüst olmayı nasip etsin. Hiç kimse aldığı ah ile bu dünyadan gitmesin. Kalbimizden geçen tüm dualarımız kabul, hayatını kaybedenlerin mekanı cennet olsun. Amin.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Uyuşturucu kapsamında yapılan ilk aramada evinde bulunamayan Melisa Döngel aynı gün Türkiye'ye dönmüştü.

Döngel paylaşımında, "Gelişmeleri öğrenir öğrenmez, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına aynı gün saat 14.00 uçağıyla Türkiye'ye dönüş yaptım ve 18.15'te İstanbul'a indim.İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç, hukuka uygun şekilde tamamlanmış; ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım." demişti.

GÜNEY'İN KAYIP SÜRECİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla şehir dışında olduğunu bildirmiş ve ek süre talep etmişti.

Bu süreçte telefonunu kapatması ve ortadan kaybolması sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, sanatçının geçmişte yaptığı ezoterik açıklamalar yeniden gündeme gelmişti.