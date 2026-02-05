Nurdağı'nda bir Hafıza Müzesi: Fatma Şahin, Deprem Anma ve Eğitim Merkezi'ni tanıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde bir yandan kayıplarını anıyor bir yandan da kısa sürede ayağa kalkışın gururunu yaşıyor.

Bu kapsamda depremzedelere konut teslimleri de sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, anma törenlerine katılmak üzere geldiği Gaziantep'e geldi.

DEPREM ANMA VE EĞİTİM MERKEZİ

Yılmaz, Nurdağı ilçesindeki depremde yaşanan yıkımın olduğu gibi korunarak oluşturulan Deprem Anma ve Eğitim Merkezi olarak planlanan alanda incelemelerde bulundu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve yetkililerden merkeze ilişkin bilgi aldı.

Bu eşine az rastlanır alanın önemini anlatan Şahin, projenin yaşanan felaketin tekrarlanmaması için bir eğitim merkezi olduğunu dile getirirken Nurdağı için de ekonomiye can verecek bir proje olduğuna dikkat çekti.

Şahin, o anlara ilişkin bir de paylaşımda bulundu.

YIKIM AYNI ŞEKİLDE KORUMA ALTINA ALINDI

Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, bugün Güneyşehir’deki yeni konutlarımızın kura çekimi için ilimizde. Güne Nurdağı’nda başladık.

Nurdağı, depremde en büyük yıkımın ve en ağır kayıpların yaşandığı yerlerden biri. Burada, deprem bölgesinde yıkımın olduğu haliyle hiç dokunulmadan kalan tek alanı bilinçli olarak koruma altına aldık.

BİR 'HAFIZA MÜZESİ'

Bu alanı, Japonya’daki örneğine benzer bir anlayışla bir Hafıza Müzesi'ne dönüştürüyoruz. Hem akademisyenler hem de toplumun tamamının hafızasını diri tutacak bir mekan olacak.

Çünkü biliyoruz ki; bir daha yaşamamanın yolu, unutmamaktan geçiyor. Allah bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın."