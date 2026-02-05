Murat Kurum: Enkazın altında CHP'nin gölge başkanı kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinin ardından 3 sene geçti.

Devlet-millet el ele verilen çalışmalar sonrası, depremden etkilenen iller yeniden ayağa kaldırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, depremzede vatandaşların hayata yeniden tutunmasında öncülük etti.

Üzerinden 3 sene geçen büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ta 'Ev Sahibi Türkiye' Sosyal Konut Kura Çekim Töreni düzenlendi.

BAKAN KURUM'DAN ÖZGÜR ÖZEL'İN ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada deprem bölgesinden başlayarak 81 ilde yürütülen ve vatandaşın hayatına 'Asrın İnşa Seferberliği'ne ilişkin eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.

"ENKAZIN ALTINDA, CHP'NİN GÖLGE GENEL BAŞKANI KALDI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Acılarımız tazeyken biz sahadayken birileri ne yaptı. 'Devlet bu enkazın altında kalır. Deprem bölgesi eskiye ancak çeyrek asırda döner' diyerek ellerini ovuşturdular. Geldiğimiz noktada enkazın altında kim kaldı? Ben söyleyeyim. CHP’nin gölge genel başkanı kaldı.

"EVLERİ TESLİM ETTİK, PANİKLEYİP GELDİLER"

Bugün deprem bölgesine bir çivi dahi çakmayanlar kaldı. 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, biz evleri teslim ettik ya.. 455 bin konutu alnımızın akıyla bitirdik ya. Panikleyip koşa koşa buraya geldiler. Ellerine tutuşturulan senaryoyu, tiyatroyu oynamaya başladılar.

"ÖZGÜR BEY TİYATRO VAKTİ DEĞİL, UYKUDAN UYANMA VAKTİ"

Dün de çıkmış ortada konut monut yok diyor. 455 bin yuvayı görmüyor. Özgür Bey vakit tiyatro vakti değil. Vakit o yattığın derin uykudan uyanma vaktidir. Milletimizin her ferdi gibi 455 bin yuvayı takdir etme günüdür. Vakit yapılan işleri aşağılama görmezden gelme vakti değildir. Vakit burada gece gündüz çalışan 200 emekçinin omuzlarında yükselen büyük ve güçlü Türkiye ile gurur duyma vaktidir.

"HANİ SİZİN YAPACAĞINIZ KONUTLAR?"

İşte Kahramanmaraş'tan soruyorum; hani siz de yapacaktınız? Hatta seçim meydanlarında bedava konut yapacaktınız. Nerede eserleriniz?

"TEK BİR TUĞLA KOYMADINIZ, TEK BİR ÇİVİ ÇAKMADINIZ"

11 ilimizin tek bir binasına tek bir tuğla koymadınız. Tek bir çivi çakmadınız. Bırakın konutu kendi belediyelerinize hizmet binası sözü verdiniz onu bile tutmadınız. Hiçbir şey yapmayıp sadece eleştiriyorsunuz. 3 yıl boyunca aynı anlayışla sürekli eleştirdiniz.Yapılanı karaladınız. Millete bir faydanız yok bari gölge etmeyin!

Daha en temel iş olan çöpleri bile toplayamayan partinin gölge genel başkanı bizim 455 bin konutumuzu beğenmiyor.

"SENET İMZALATIYORMUŞUZ..."

Anlatıyoruz anlatıyoruz ama milletimizi huzursuz etmek için elinden geleni yapıyor. Senet imzalatıyormuşuz. Fazile ev verecekmişiz...

Ya cahilliğinden bunu anlatıyor ya da bile bile yalan söylüyor. Her ikisi de vahim.

DEPREM KONUTLARININ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Ben bir kez daha tane tane anlatayayım:

Afet konutlarımızın altyapı bedelini, arsa bedelini almayacağız. Buna ilave olarak Cumhurbaşkanımız üst yapı bedelinde yüzde 50'ye kadar indirim yapacak, ödemeler 2 yıl sonra başlayacak ve sabit fiyatla yani faizsiz olacak.

Bugüne kadar nasıl faizsiz sabit fiyatla ödendiyse bundan sonra da öyle olacak. Vatandaşımız uygun fiyatlarla zorlanmadan, nasıl Elazığ'da, Malatya'da, Antalya'da, İzmir'de uygun fiyatla ödüyorsa 11 ildeki kardeşlerim de uygun fiyatla ödeyecek.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DETAYLARI PAYLAŞACAK"

Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız tüm detayları milletimizle paylaşacak. Milletimizin gönlü rahat olsun. Yalanlara kulak asmasın. Yapılan her işin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasındayız. Söylediğimiz her sözün sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz.

"SİZ ÖNCE BAKLAVA KUTULARININ HESABINI VERİN"

Özgür Özel'e tavsiyem, bu sular sizin sularınız değil. Bunlar sizin anlayacağınız konular değil. Siz önce baklava kutularının hesabını verin. Siz önce yolsuzluğun kitabını yazdığınız İstanbul'un hesabını verin."