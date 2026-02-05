MHP'li Feti Yıldız Öcalan'ın umut hakkına açıklık getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla sürdürülüyor.

Süreç çerçevesinde TBMM'de kurulan komisyon dün bir toplantı daha gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'umut hakkı' konusunda tüm siyasi partilerle uzlaşıldığını açıkladı.

Yıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum tavsiyesi içeren raporun yakında Meclis'e sunulacağını belirtti.

İNFAZ KANUNU'NA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Umut hakkı için gerekli hukuki düzenlemelerin kısa sürede yapılması beklenirken, Feti Yıldız son olarak sosyal medya platformu X hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Basın mensuplarına hitaben paylaşım yapan Yıldız, hukuki konularda haber ve yorum yaparken ilgili mevzuata göz atmanın önemini vurgulayarak, İnfaz Kanunu'na ilişkin detaylı bilgiler verdi.

"MÜEBBET HAPİS MAHKUMLARI 30 YILIN ARDINDAN KOŞULLU SALIVERİLME HAKKI KAZANABİLİYOR"

Yıldız paylaşımında; özellikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının infazı ve koşullu salıverme hükümlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yıldız'ın açıklamasında, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine de değindi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan kişilerin, genel durumda 30 yıl infazını tamamlamaları halinde koşullu salıverilme hakkını kazanabileceği belirten Yıldız, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek gibi suçlarda bu sürenin 36 yıla çıktığını ancak bu sürelerin infazı, doğrudan tahliye sebebi olarak kabul edilmediğini aktardı.

"BAZI SUÇLAR İÇİN KOŞULLU SALIVERİLME HÜKÜMLERİ UYGULANMIYOR"

Bazı suçlar için koşullu salıverilme hükümlerinin uygulanmadığına dikkat çeken Yıldız, özellikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) devletin güvenliğine, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı suçlar başlıklı bölümlerinde yer alan suçlardan birinin örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyet durumunda koşullu salıverilme uygulandığını, bu hükümlülerin ölene kadar cezaevinde kaldığını ifade etti.

Yıldız, benzer düzenlemenin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 17. maddesinde de yer aldığını dile getirdi.

Yıldız'ın açıklamalarında, maddeye göre, terör suçlarından ölüm cezası veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen hükümlülerin, koşullu salıverilmeden yararlamadığı ve infazın ömür boyu devam ettiği yer aldı.

'UMUT HAKKI' KAVRAMINI AÇIKLADI

Açıklamada ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına değinen Yıldız, ömür boyu hapis cezalarında hükümlünün yeniden özgürlüğüne kavuşma ihtimalinin olması gerektiğini belirten 'umut hakkı' kavramını hatırlattı.

Yıldız, şu sözleri kullandı:

"AİHM, müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan başvurucuların belirli bir tahliye umudu olmadan yaşam boyu hapis cezası çekmelerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi kapsamında ihlal oluşturduğuna hükmetmektedir."