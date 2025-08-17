Burhanettin Duran'dan 17 Ağustos depremine ilişkin mesaj

Türkiye tarihin en büyük depremlerinden biri...

17 Ağustos 1999'da, saat 03.02'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.

Bugün, 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği depremin 26. yıl dönümü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, buna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZI RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: