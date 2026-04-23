Burhanettin Duran'dan 23 Nisan paylaşımı

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü...

Türkiye'nin egemenliğini simgeleyen bu özel gün, tüm yurtta düzenlenen çeşitli törenlerle coşkuyla kutlanırken, siyasi isimlerden de mesajlar ardı ardına geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu kapsamda sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımladı.

"BİZLERE BU TOPRAKLARI VATAN KILAN TÜM KAHRAMANLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUM"

Bu özel günün milletin irade ve bağımsızlığının ilanı olduğunu vurgulayan Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan, milletimizin iradesinin ve bağımsızlığının ilanıdır.



Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışıyla taçlanan bu anlamlı gün, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun en güçlü ifadesidir.



Gazi Meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünü ve sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bizlere bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.