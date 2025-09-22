Burhanettin Duran'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile mukayese edilmesine tepki

Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, bir televizyon kanalında yapılan yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mukayese edilmesine tepki gösterdi.

Duran paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlık değerlerinin savunucusu olduğunu belirtti.

"AÇIK BİR HAKARET"

Burhanettin Duran, söz konusu televizyon kanalındaki bant yazısını, "Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye'nin dış politikasına yönelik açık bir hakaret." olarak nitelendirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ULUSLARARASI VİCDANIN EN GÜÇLÜ SESİ OLMUŞ, FİLİSTİN DAVASINI HER PLATFORMDA KARARLILIKLA SAVUNMUŞTUR"

Burhanettin Duran, paylaşımında şunları kaydetti: