Burhanettin Duran'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü paylaşımı

20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenlik taleplerini korumak amacıyla başlatılmış ve bu adım, uluslararası alanda meşru bir müdahale olarak tarihe geçmişti.

Bu yıl 51. yıl dönümü gerçekleşen harekatın şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anılmaya devam ediyor.

"HAREKAT, GELECEĞE YÖNELİK BİR VİZYONUN İFADESİDİR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, harekatın yıl dönümünde, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaparak harekatın tarihsel önemine dikkat çekti.

Duran, paylaşımında, harekatın yalnızca geçmişe ait bir mesele değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir vizyonun ifadesi olduğu belirtti.

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir." sözüne dikkat çeken Duran, şu sözleri kullandı:

Kıbrıs Barış Harekatı, 51 yıl önce milletimizin kararlı iradesiyle hayata geçirilen tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu adım, Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenlik taleplerini yok sayan dayatmalara karşı meşru bir müdahale olarak tarihe geçmiştir. Bugün Kıbrıs davası, yalnızca geçmişin bir meselesi değil; aynı zamanda geleceğe dair bir vizyonun adıdır.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE, GAZİLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUM"