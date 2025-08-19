Burhanettin Duran'dan Özel'in sözlerine tepki: Hakaretlere dayalı siyaset kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Aydın'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenledi.

Özgür Özel'in gündeminde ise Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılımı vardı.

ÖZEL'İN SÖZLERİNE TEPKİ GELDİ

Mitingde yaptığı konuşmada, Çerçioğlu'na tepki göstererek, "Aydın'da topuklayıp kaçanlar, belediye emekçilerine baskı yaparak partiden istifalarını istiyorlar. Aydın il başkanlığında, ilçelerde üye kayıt formları tükendi." ifadelerini kullandı.

Özel'in sözlerine AK Parti Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, MHP Lideri Devlet Bahçeli ise yayınladığı yazılı açıklama ile yanıt verdi.

Ömer Çelik paylaşımında, "Sözleri siyasetin konusu olmaktan çıkmıştır. Hezeyandan başka bir şey değildir." ifadelerini kullanırken, Devlet Bahçeli ise "Sözleri siyasetin konusu olmaktan çıkmıştır. Hezeyandan başka bir şey değildir." sözlerini aktardı.

"HAKARET EDENLER, KENDİ SEÇMENİNE BU SEVİYESİZLİĞİ LAYIK GÖRÜR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Özel'in sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Özel'in sözlerinin hakaretlere dayalı olduğunu kaydeden Burhanettin Duran, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi:

Siyasette fikrin, projenin ve çözüm önerilerinin bittiği yer, her zaman öfkenin, hakaretin ve hadsizliğin başladığı nokta olmuştur. Bu şekilde hareket edenler, kendi tabanlarının ve kamuoyunun da bir genel başkandan bu gibi sözleri dinleme beklentisi içinde olduğu gibi bir yanılgıya kapılır. Dolayısıyla kendi seçmenine ve tabanına bu seviyesizliği layık görür. Son günlerde girdiği siyasi darboğaz ve çözülmeyi de CHP Genel Başkanı bu üslupla yönetmeye çalışıyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HEP MİLLETİN İRADESİNE DAYALI BİR SİYASET YÜRÜTTÜ"