Burhanettin Duran'dan Özgür Özel'e: Ağır bir iftiradır

Siyasette tartışma yaratan ifadeler...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün partisinin Ataşehir'de düzenlediği mitingde konuştu.

Özel'in burada yaptığı bazı açıklamalar kamuoyunda tartışma yarattı.

ERDOĞAN'I, NETANYAHU İLE AYNI CÜMLEDE ZİKRETTİ

Özel, Türkiye'nin Filistin politikası ve iç siyaset konularında Erdoğan ile Bahçeli'yi hedef aldı.

Öte yandan konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İsrail Başbakanı Netanyahu ile aynı cümlede zikretti.

SİYASET CAMİASINDAN SERT TEPKİ

Özel'in açıklamalarına siyaset camiasından sert tepki geldi.

Tepki gösteren isimler arasında İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

"AĞIR BİR İFTİRADIR"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Duran, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak dile getirdiği mesnetsiz iddialar, siyasi sorumlulukla bağdaşmayan ağır bir iftiradır.

Gerçekler ortadayken, iftira üzerinden algı üretmeye çalışan bu çirkin yaklaşımı reddediyorum, kınıyorum." dedi.

"BİR UTANÇ VESİKASIDIR"

Söz konusu açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

Milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, hakkında tutuklama talebi bulunan bir soykırımcıyla “dost”olarak nitelendirmek, CHP’nin kendi seçmenini dahi sukutuhayale uğratacak bir utanç vesikasıdır.

"TÜRKİYE, MAZLUMLARIN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusunda örnek liderlerden biri olduğunu ifade eden Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; Gazze’yi, Filistin’in haklı mücadelesini her platformda kararlılıkla savunmuş, soykırım şebekesi Netanyahu ve hükûmetine karşı en sert tepkiyi vermiş bir liderdir.

Türkiye, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında durmaya; adaleti ve hakkaniyeti savunmaya kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.