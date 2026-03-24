Burhanettin Duran’dan Özgür Özel’e tepki: Mesnetsiz ithamlar toplumsal gerilimi besliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Duran, Özel’in açıklamalarını “siyasetin yapıcı ve rasyonel zemininden uzak, dikkat çekmeye ve gündem saptırmaya dayalı bir üslup” olarak nitelendirerek bu tür bir yaklaşımın, demokratik rekabeti güçlendirmek yerine toplumsal gerilimi beslediğini ifade etti.

"DEMOKRATİK SİYASET ÖLÇÜ VE NEZAKET GEREKTİRİR"

“Demokratik siyaset; sorumluluk, ölçü ve nezaket gerektirir. Kutuplaştırıcı ve itham edici dil, kamuoyunun sağduyusuyla bağdaşmamaktadır.” diyen Duran, siyasi aktörlerin eleştiri haklarını kullanırken itidal ve ciddiyet çizgisini korumalarının önemine dikkat çekti.

"HUKUK VE DEMOKRASİ ZEMİNİ ÖNCELİKLİ"

Duran, “Hiç kimse, devletin üst kademelerinde görev yapanlara yönelik mesnetsiz ve yakışıksız ifadeler üzerinden siyaset üretme hakkına sahip değildir. Hukuk devleti ilkesi tartışmasızdır; iddiaların yeri yargı mercileridir.” dedi.

Burhanettin Duran, açıklamasında siyasi tartışmaların sokak diliyle değil, hukuk ve demokrasi zemininde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

"CUMHURBAŞKANI’NIN ÖNCELİĞİ ÜLKENİN İSTİKRARI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceliğinin ülkenin istikrarı, milletin refahı ve toplumsal birliğin tahkimi olduğunu belirterek, “Bu doğrultuda atılan adımlar, Türkiye’nin güçlenmesine ve ortak geleceğimizin inşasına hizmet etmektedir.” ifadelerini kullandı.