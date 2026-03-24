Alparslan Bayraktar: Doğal gaz depolama tesisleri yüzde 71 dolu

Orta Doğu'daki savaş 25'inci gününde...

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken İran da bu saldırıları karşılıksız bırakmıyor.

Öte yandan başta Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile ortaya çıkan ekonomik yansımalar bütün dünyayı etkiliyor.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE GAZ AKIŞI KESİLDİ İDDİASI

Bugün bazı basın yayın organlarında İsrail'in Güney Pars'a saldırısının ardından İran'dan Türkiye'ye yönelik gaz akışının kesildiğine dair bazı iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu iddialara yanıt Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi.

"DOĞAL GAZ ARZINDA SIKINTI YOK"

Bakan Bayraktar, İran’dan Türkiye’ye gaz kesildi iddiasına ilişkin "Öyle bir şey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok.

Depolama tesisleri yüzde 71 dolu." dedi.

İHRACATIN YÜZDE 14'Ü İRAN'DAN YAPILIYOR

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (Gazbir) tarafından derlenen verilere göre, Türkiye geçen yıl gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ünü İran’dan karşıladı.

DEPOLAMA KAPASİTESİ 6,3 MİLYAR METREKÜP OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kasım ayında sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "6,3 milyar metreküplük toplam depolama kapasitesine ulaşmış durumdayız" demişti.

Geçen yıl mart ayında Türkiye, günlük ortalama 230 milyon metreküp gaz tüketmişti.

TRUMP 'ENERJİ TESİSLERİNİ VURMAYACAĞIZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada İran ile görüşmelerin iyi ve verimli geçtiğini söylerken enerji tesislerine yönelik saldırıların 5 günlüğüne durdurulduğunu söylemişti.

Trump'ın açıklamasının ardından petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı.