Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e: Açıklamalarını sorgulamamız istenmiyor

Türkiye'de siyasetin gündemi oldukça hareketli.

Siyasetin gündeminde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iftiraları ve çirkin ifadeleri var...

GÜRLEK İLE İLGİLİ BASIN TOPLANTISI YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Bakan Akın Gürlek ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

GÜRLEK'İN MAL VARLIĞI HAKKINDA İDDİALARDA BULUNDU

Bakan Gürlek'in mal varlığıyla ilgili çeşitli iddialarda bulunan Özgür Özel'e çok sayıda tepki geldi.

Bu isimlerden birisi de Yılmaz Özdil oldu.

ÖZDİL'DEN SERT ELEŞTİRİ

Gazeteci Özdil, Özgür Özel'in söylediği her şeyin sorgusuz sualsiz kabul edilmesinin istendiğini söyledi.

Bu duruma sessiz kalmayan Özdil, YouTube yayınında eleştirilerde bulundu.

Özdil açıklamasında şöyle dedi;

"HERKES AÇIKLAMALARININ KABUL EDİLMESİNİ İSTİYOR"

"Özgür Özel'in açıklamalarını sorgusuz sualsiz herkesin kabul etmesi isteniyor.

CHP'ye yakın gazeteciysen, muhalif gazeteciysen sorgusuz sualsiz bunu kabul edeceksin diyor.

"ETMEYENLER LİNÇ EDİLİYOR"

Vay işte Akın Gürlek'in 450 milyona 16 tane ev almış demesi. Bunu demeyen gazeteciler linç ediliyor. Sarayın adamı ilan ediliyor.

"HEP AYNI YÖNTEM"

Özgür Özel'in söylediklerini sorgusuz sualsiz doğru kabul etmen gerekiyor. Yoksa gizli AK Partilisin. Hep aynı yöntemle hareket ediyor."