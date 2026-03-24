Özgür Özel, akaryakıt fiyatlarının düşmesi için öneride bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme dair mesajlar veren CHP Lider Özel, başta tüm dünyayı İran savaşıyla etkileyen akaryakıt zamları hakkında da konuştu.

Peş peşe gelen akaryakıt zamlarını düşürmek için çözüm önerileri olduğunu söyleyen Özel, KDV'nin indirilmesi gerektiğini belirterek önerilerini şu sözlerle anlattı;

"YENİ ÖNLEMLER ALMAK ZORUNDAYIZ"

"Savaşın akaryakıt fiyatlarına etkisine yeni önlemler almak zorundayız. Akaryakıta gelen zamlar, yeniden enflasyonun yükselmesini ve ürünlerin fiyatlarının artmasını doğurur. Türkiye'de bir ürüne zam gelip düştüğünü görmedik. Zamları, ÖTV'den karşılayın dedim.

"ÖNERİMİZ DİKKATE ALINDI AMA..."

Vergi kaybı olur ancak eflasyonist baskı görmeyiz dedik. Önerimizin belli ölçüde de olsa dikkate alınması elbette önemliydi. O gün 60 TL olan mazot bugün 80 TL. Eğer Eşel Mobil Sisteme geçmemiş olsalardı mazot bugün 94 TL olacaktı. Ancak kötü haber ÖTV şu an için bitti.

"KDV'Yİ İNDİREBİLİR"

Ama alınan yüzde 20 KDV var. Bir imzasıyla KDV'yi yüzde 1'e indirebilir. Eğer Erdoğan KDV'yi yüzde 1'e indirirse akaryakıt yüzde 20 azalacak.

"BİZ BÖYLE YAPARDIK"

Bu Hürmüz Boğazı sorunu çözüldüğünde eski vergi oranlarına geri dönülür ancak böyle yaparsak enflasyonun yükselmesini önleyebiliriz. Biz olsak böyle yapardık ve hükümete de bunu öneriyoruz."