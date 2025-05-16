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İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda ortalık karıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı Meclis Toplantısı 1. birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşti.

Burada önce sözlü olarak başlayan ardından da kavgaya dönen tartışmada, yumruklar havada uçuştu.

TANSİYON YÜKSELDİ

Grup sözcülerinin konuşmalarının ardından tekrar söz alan Temiztürk, "1 Mayıs günü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in halay çektiği görüntüleri izledik. O videoyu izlerken işten çıkarılan 2 bine yakın personel aklıma geldi" diye konuştu.

Bu sözlere CHP Grubu Bursa Büyükşehir Meclis Üyesi Emel Duman'ın karşılık vermesi üzerine tansiyon yükseldi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Mustafa Bozbey, tansiyonun daha da yükselmemesi için toplantıya ara verdi.

Bozbey'in konuşması esnasında "Sen dışarı çık" diyen üye ile karşı taraf arasında yine sözlü sataşma devam etti.

Tarafları parti mensupları araya girerek sakinleştirmeye çalıştı.