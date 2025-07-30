Bursa Orhaneli-Harmancık hattındaki yangına müdahale ediliyor

Bursa'da orman yangını sürüyor.

Ekiplerin canla başla çalıştığı Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününe girdi.

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek etkili olan yangına aralıksız müdahale ediliyor.

BÖLGE HALKI DA DESTEK VERİYOR

Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.

BAZI MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi, tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.