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    Bursa ve İstanbul deniz ulaşımında seferler yeniden düzenlendi

    Kısmi kapanma genelgesi üzerine Bursa ve İstanbul arasında yapılacak seferlerin saatleri yeniden düzenlendi.
    • AA
    • 15.04.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 13:10
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    Bursa ve İstanbul deniz ulaşımında seferler yeniden düzenlendi

    Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kısmi kapanma genelgesi nedeni ile Mudanya’dan İstanbul’a yapılan seferin saatlerini yeniden düzenledi.

    HAFTA SONU SEFER GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEK

    Deniz otobüsleri işletmelerinin Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki iskelelerden gerçekleştireceği hafta içi seferlerini, 05.00 ile 19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde yapacağı belirtildi.

    Hafta sonu ise sefer gerçekleştirmeyeceği bildirildi.

    SEFERLER İPTAL EDİLDİ

    Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinden yaptığı açıklamada, kısmi kapanma tedbirleri kapsamında daha önce Bursa Mudanya'dan İstanbul Eminönü'ne gerçekleştirmesi planlanan 14.00 ve 17.45 seferleriyle İstanbul Eminönü'nden Bursa Mudanya'ya yapılması planlanan 17.45 seferinin yeni tedbirler alınıncaya kadar iptal edildiği duyuruldu.

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