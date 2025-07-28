Bursa yangınında gözaltına alınan FETÖ'cünün benzin aldığı anlar

Bursa'da çıkan yangına müdahale sürüyor.

Yangın sürerken, gözaltına alınan bir kişi oldu...

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkiinde dün çıkan orman yangını sırasında vatandaşlar tarafından şüpheli görülen ve sürücüsü olduğu kamyonetin kasasında benzin bidonu da bulunan 30 yaşındaki Ufuk Aytekin, şikayet üzerine gözaltına alındı.

FETÖ'DEN İHRAÇ

Şahsın yapılan araştırma neticesinde 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı, işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldığı, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu ortaya çıktı.

AĞAÇLARI TUTUŞTURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Ayrıca psikiyatri kaydı bulunan Aytekin'in sözlü ifadesinde de 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılar yaşadığı ve psikiyatri ilaçları kullandığı bir an şeytana uyarak ilçe merkezinde bulunan petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar Parkı'na giderek ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.

BENZİN ALDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli şahsın belirttiği petrol istasyonundaki benzin alma görüntülerine, İhlas Haber Ajansı muhabirleri ulaştı.

Benzinlikteki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 03 HK 184 plakalı kamyonet ile petrol istasyonuna gelen şüpheli şahıs, önce marketin önünden 5 litrelik su şişelerini alarak içlerindeki suları saksıdaki çiçeklere döktü.

Daha sonra pompaya geçen şahıs, 2 adet pet şişeye doldurttuğu benzini kamyonetin kasasına koyarak benzinlikten ayrıldı.

Gözaltındaki Ufuk Aytekin'in, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandığı, yeni gözaltılar olabileceği öğrenildi.