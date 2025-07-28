Bursa'daki yangında FETÖ’cüden itiraf: Benzin alıp ağaçları tutuşturdum

Bursa, yangınlarla mücadele ediyor...

Gürsu ilçesinde çıkan ve daha sonra iki ilçeye de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkiinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra bugün yeniden alevlenen orman yangınına 133 araç ve 442 personelle müdahale sürerken, Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Gedikören ve Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının neden çıktığına ilişkin inceleme sürerken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan 30 yaşındaki Ufuk Aytekin, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Ufuk Aytekin'in, eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği de öğrenildi.

FETÖ'DEN İHRAÇ HAVA ASTSUBAY

Şüpheli Ufuk Aytekin hakkında yapılan araştırmada, 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapmakta iken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadelede Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı (Ankesör araması), işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Aytekin hakkında yargılama sonucu 5 yıl Hükmün Açıklamasını Geri Bırakılması kararı aldığı, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu belirlendi.

"ÖMÜR BOYU HAPSE GİRMEK İÇİN YAKTIM"

Ufuk Aytekin ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan ön görüşmede, 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ailesi ile arasının bozulduğunu ve evden atıldığını o sebeple zaman zaman ömür boyu cezaevine girmek istediğini söyledi.

Şüpheli, bir an şeytana uyarak 27.07.2025 günü saat 21.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar Parkı'na giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını beyan etti.