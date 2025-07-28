Bursa'daki yangında sabotaj şüphesi

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra bugün yeniden alevlenen orman yangınına 133 araç ve 442 personelle müdahale sürerken, Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Gedikören ve Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının neden çıktığına ilişkin inceleme sürerken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk A. (30) şikayet üzerine gözaltına alındı.

Ufuk A.’nın, eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği iddia edildi.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi’nde yaşayan şüpheli, aracının önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken yakalanıp, gözaltına alındı. Ufuk A.’nın park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip, şüpheliyi linç etmek istedi.

Öfkeli kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirilirken, şüpheli, bacağındaki ve kolundaki sargı bezlerinin orman yangını çıkartırken olduğunu iddia eden kalabalığa, evde yandığını söyledi.

EMNİYETİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Ufuk A. Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, öfkeli kalabalık da bina önünde toplanıp, şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Polis, çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.