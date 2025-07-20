Bursa’da 12 ton karpuzu ücretsiz dağıttılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mağaza, müşterilerine ücretsiz 12 ton karpuz dağıtarak büyük ilgi gördü.

Karpuzlar sadece 20 dakikada tükendi.

VATANDAŞLAR MAĞAZAYA AKIN ETTİ

İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki mağaza, müşterilerine sürpriz yaparak kamyon kasasında bulunan 12 ton karpuzu ücretsiz dağıttı.

20 DAKİKA İÇİNDE TÜKENDİ

Kampanya duyulur duyulmaz vatandaşlar mağazaya akın etti.

Mağaza yetkilileri, “Amacımız yazın en sevilen meyvesini müşterilerimize ücretsiz sunmaktı. Karpuzlar 20 dakika içinde tamamen tükendi” dedi.

Vatandaşlardan biri, “Böyle jestleri çok seviyoruz, hem ekonomik hem de eğlenceli oldu. Karpuzun tadı da çok güzeldi” ifadelerini kullandı.