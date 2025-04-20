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İHA

Bursa’da yaşayan altın imalatçısı Ekrem Filiz, altının geleneksel yatırım veya takı aracı olmasının ötesine geçti.

Filiz, siyanür ve zararlı bileşenlerden arındırarak tamamen 24 ayar altından ürettiği altın tozunu, suyla karıştırılarak ya da yemeklerde tüketilebilecek hale getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gıda takviyesi onayı da alan ürünün yalnızca 1 gramı 4 bin 500 liradan satışa sunuluyor.

YENİLEBİLİR ALTINA BAKANLIK ONAYI

Altını tamamen doğal ve katkısız şekilde işlediklerini söyleyen Ekrem Filiz, ürünü sağlık takviyesi olarak konumlandırdıklarını belirtti. Bakanlık onaylı altın tozuna olan ilginin arttığını söyleyen Filiz, ürünü şu sözlerle anlattı:

Ürünümüzü en az 1 gram olarak satıyoruz. Madenin formunu değiştirerek suda eriyebilir bir toz haline getiriyoruz. Herhangi bir renklendirici ve tatlandırıcı kullanmadık. 24 ayar 1 gram halinin güncel fiyatı 4 bin 500 lira fakat altın kurunda meydana gelen değişiklik, ürünün fiyatını da etkiliyor.

ŞİFA AMAÇLI TÜKETİLİYOR

Filiz, altın tozunun sadece mücevherat amaçlı değil, sağlıklı yaşam aracı olarak da önem taşıdığına dikkat çekti:



Suyla karıştırılıp günde 5 damla olarak tüketildiğinde 20 gün kadar kullanılabiliyor. Dileyenler ise yemeklerine veya tatlılarına karıştırabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’de ilk kez bir onay aldık. Altın dünyanın en kaliteli minerallerinden oluşan bir metaldir. Yani bir kuyumcu olarak şunu söylemek istiyorum, altının mücevher olmasından daha önemli özellikleri var. Bunları bilmek gerekiyor.

Filiz’in bu girişimi, hem gıda takviyesi arayanlar hem de gastronomi meraklıları için yeni bir alan açmış durumda.

Ancak gram fiyatı nedeniyle bu ürün şimdilik yalnızca özel ilgi duyanların tercih ettiği lüks bir seçenek olarak öne çıkıyor.