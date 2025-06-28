Bursa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tadilat yapılan bir fabrikanın çatısında onarım çalışması yapan çatı ustası Tuncay Erdoğan, çatının aniden çökmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten yere düştü.

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Erdoğan için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDAN ACI HABER GELDİ

Ağır yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Tuncay Erdoğan, kazadan iki gün sonra yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.