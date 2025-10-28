Bursa'da depreme kıraathanede yakalananlar, panikle dışarı çıktı: O anlar kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde hissedilirken, Bursa'da da paniğe neden oldu.

Vatandaşlar sarsıntıyla birlikte ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

KIRAATHANEDEN PANİKLE ÇIKTILAR

Deprem sırasında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynayanlar, sarsıntıyla birlikte masalardan kalkıp, sokağa çıktı.

O anlar, kıraathanenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.