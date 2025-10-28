Bursa'da depreme kıraathanede yakalananlar, panikle dışarı çıktı: O anlar kamerada

- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Bu deprem, Bursa dahil birçok ilde paniğe yol açtı.
- İnegöl'de kıraathanede oyun oynayanlar sarsıntıyla dışarı kaçtı ve bu anlar kameraya yansıdı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde hissedilirken, Bursa'da da paniğe neden oldu.
Vatandaşlar sarsıntıyla birlikte ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.
KIRAATHANEDEN PANİKLE ÇIKTILAR
Deprem sırasında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynayanlar, sarsıntıyla birlikte masalardan kalkıp, sokağa çıktı.
O anlar, kıraathanenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.