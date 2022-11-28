2 katlı apartmanı 1 ay önce satın alan ev sahibi, iki kiracısından evleri boşaltmalarını istedi. Ev bulmak için zaman isteyen kiracılar, susuz ve elektriksiz bırakıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kiracı olarak yaşayan aileler, ev sahipleri tarafından akılalmaz bir durum yaşadı.

Çınarönü Mahallesi'nde bulunan 2 katlı apartmanı 1 ay önce satın alan F.D. isimli şahıs, yıllardır aynı apartmanda ailesiyle kirada oturan Taşdemir ve Yılmaz ailelerinden evlerini boşaltmasını istedi.

Aileler bu isteğin üzerine ev sahibinden başka bir daire bulana kadar kısa bir süre istedi.

Elektriği ve suyu kesti

Ancak, daha 15 gün geçmeden kapıya gelen ev sahibi su ve elektrik aboneliklerini kendi üzerine aldı. Kısa bir süre sonra kiracılarına baskı yaparak çıkarmak isteyen F.D elektrik ve suyu kesti.

Bursa'da ev sahibi dehşeti: Kiracıların elektrik ve suyunu kesti ViDEO

Minik çocuklar montları ile mum ışığında ders çalışıyor

Karanlıkta susuz kalan Taşdemir ailesinin ilkokula giden çocukları mont ile mum ışığında ders çalışırken, Yılmaz ailesi baktığı engelli annesini kardeşlerine göndermek zorunda kaldı.

"Bizi 1 aydır perişan ettiler"

Çocuklarının eğitimlerinden geri kaldığını belirten Nevzat Taşdemir, “Oturduğumuz ev yaklaşık 1 ay önce başka birine satıldı. Yeni ev sahibi oturduğumuz dairenin boşaltılmasını talep etti. Bizde kendisinden evi boşaltmak için kendisinden kısa bir müddet zaman istedik. Aradan 15 gün geçmeden suyu ve abonelikleri üzerine aldılar. Daha sonra su ve elektriği kesip, bizi 1 aydır perişan ettiler.





"Daha fazla para vermeyi kabul ettim"

Kendisine oturduğumuz süre zarfında daha fazla para vermeyi kabul ettim, onu da kabul etmedi. Çocuklarım eğitimlerinden geri kaldı. Eskiden su ve elektriğimiz olmadığı için ödevlerimi yapamadım bahanesinin örneğini burada çocuklarıma yaşattı. Kendisi hakkında şikayetçi olacağım” diye konuştu.

"Mutfakta bulunan malzemeler bozuldu"

Aynı mağduriyeti yaşayan Nuray Yılmaz ailesi ise, “Yaşlı anneme ben bakıyordum. Elektrik ve suyumuzu kestiler. Burada hasta olacak diye annemin bakımını üstlenmeme rağmen kardeşime teslim etmek zorunda kaldım. Mutfakta bulunan bütün malzemelerim bozuldu. Ne dolap kaldı, ne ürün” dedi.