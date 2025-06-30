Bursa’da fren yerine gaza basan kadın yayalara çarptı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobilin sürücüsü E.F., kavşaktan geçerken yanlışlıkla fren yerine gaza bastı.
Araç bir anda kontrolden çıkarak kaldırıma fırladı.
İKİ YAYAYA ÇARPTI, BİRİNİN DURUMU AĞIR
Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 60 yaşındaki Kadir Ö. ve 71 yaşındaki O.D.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan yayalardan Kadir Ö. ağır, O.D. ise hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kazanın ardından büyük panik yaşayan kadın sürücü E.F., olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.