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    Bursa'da Hıdırellez için sokağa döküldüler

    Tam kapanmaya rağmen tedbirleri dikkate almayan kalabalık grup, sokak ortasında eğlence düzenledi.
    • İHA
    • 06.05.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 09:50
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    Bursa'da Hıdırellez için sokağa döküldüler

    Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Selimzade Mahallesi'nde, koronavirüse aldırış etmeden Hıdırellez eğlencesi yapan Roman vatandaşların rahatlığı pes dedirtti.

    TEDBİRSİZ HIDIRELLEZ EĞLENCESİ

    Yaklaşık yüz kişilik grup, sokak ortasında sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak dans edip, şarkılar söyledi. Ayrıca kimsede maske bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

    O anlar kameralar tarafından görüntülenirken, görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

    Bursa'da Hıdırellez için sokağa döküldüler VİDEO

    Bursa da Hıdırellez için sokağa döküldüler #1

    Bursa da Hıdırellez için sokağa döküldüler #2

    Bursa da Hıdırellez için sokağa döküldüler #3

    Bursa da Hıdırellez için sokağa döküldüler #4

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