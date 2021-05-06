Bursa'da Hıdırellez için sokağa döküldüler

Bursa'da Hıdırellez için sokağa döküldüler

Tam kapanmaya rağmen tedbirleri dikkate almayan kalabalık grup, sokak ortasında eğlence düzenledi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Selimzade Mahallesi'nde, koronavirüse aldırış etmeden Hıdırellez eğlencesi yapan Roman vatandaşların rahatlığı pes dedirtti.

TEDBİRSİZ HIDIRELLEZ EĞLENCESİ

Yaklaşık yüz kişilik grup, sokak ortasında sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak dans edip, şarkılar söyledi. Ayrıca kimsede maske bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

O anlar kameralar tarafından görüntülenirken, görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Bursa'da Hıdırellez için sokağa döküldüler VİDEO