İHA
Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çevrede panik yaşanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİSTEN KAÇMAK İÇİN ARACINA KİLİTLENDİ
Olay yerine gelen polis ekiplerini gören alkollü sürücü, panikleyerek aracın kapılarını içeriden kilitledi.
Sürücünün polisle iletişim kurmamak için kendini araç içine kapatması, çevrede şaşkınlık yarattı.
KAMERALARA YANSIDI
Araç içindeki ilginç direniş anları, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Polis ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından sürücü araçtan çıkarıldı.
Olayla ilgili işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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