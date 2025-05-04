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Bursa’da kaza yapan sürücü, polisi görünce kendini araca kilitledi

Bursa’da kaza yapan sürücü, polisi görünce kendini araca kilitledi Kestel ilçesinde çöp konteynerine çarpan alkollü sürücü, polis ekiplerini görünce aracına kilitlenerek ilginç anlara sahne oldu. O anlar kameraya yansıdı.