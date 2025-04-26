İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde yolda yürüyen bir kadın, bir aracın kendisini takip ettiğini iddia ederek cep telefonuyla kayıt almaya başladı.
Aracın yanına yaklaşması ile korkan kadın, "Seni polise veririm" diyerek sürücüye tepki gösterdi.
Kadının bu sözleri üzerine sürücü hızla uzaklaştı.
GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Olayı görüntüleyen kadın, yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak takip edildiğini ve korktuğunu dile getirdi.
Görüntüler üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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