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Bursa'da kendisini takip eden kişiyi kayda aldı

Bursa'da kendisini takip eden kişiyi kayda aldı Osmangazi ilçesinde yürüyen bir kadın, kendisini araçla takip ettiğini öne sürdüğü sürücüyü cep telefonuyla kaydetti. Tepki gösterdiği sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı.