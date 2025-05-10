Bursa’da makineye elini kaptıran işçi ağır yaralandı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışırken makineye elini kaptıran işçi, ağır yaralandı.
Bir tekstil fabrikasında çalışan 52 yaşındaki Leyla P., makineyle çalıştığı sırada elini silindire kaptırarak yaralandı.
POLİS OLAYI SORUŞTURUYOR
Sol eli ezilen işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.
Fabrikada ise iş güvenliği önlemleriyle ilgili inceleme yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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