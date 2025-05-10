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Bursa’da makineye elini kaptıran işçi ağır yaralandı

Bursa’da makineye elini kaptıran işçi ağır yaralandı İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan işçi, makineye elini kaptırarak ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaşarak yaralı işçiyi hastaneye sevk etti.