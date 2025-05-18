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İHA

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, hızla gelen motosikletli kuryenin çarpması sonucu yere savruldu.

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar yaralı kadına yardım ederken, kuryenin hiçbir şey olmamış gibi kalkarak kaçtığı görüldü.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'BİR ANDA ÇARPTI, DURMADAN GİTTİ'

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının yerde hareketsiz kaldığı ve kuryenin hızla uzaklaştığı görüldü.



Çevredeki esnaflardan biri olaya tanıklık ettiğini belirterek, "Kadın yolun kenarındaydı, karşıya geçmek üzere adım atınca kurye bir anda çarptı. Hiç durmadı, hemen kalkıp sürdü gitti." ifadelerini kullandı.

POLİS KURYEYİ ARIYOR

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri, kaçan motosikletliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.