Bursa'da orman yangını: Ekipler alevlerin içinden geçti

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor.

Bursa'da dün çıkan yangına müdahale sürüyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

EKİPLER ALEVLERİN ARASINDAN GEÇTİ

Yangın devam ederken, ekiplerin alevlerin arasından geçtiği görüntüler ortaya çıktı. Ekiplerin, "Buradan hızlı geçmek lazım. İnsan varsa dur al." dedikleri de duyuldu.

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren boşaltılmasının ardından alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye edildi.

Daha sonra yangının büyümesi üzerine Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık Mahallesi de boşaltıldı.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Gece boyunca 1163 personel ve 496 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisindeki orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrımı-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.