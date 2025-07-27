Bursa'da orman yangınına havadan müdahale sürüyor

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.
Karabük'ün ardından dün Bursa'da da orman yangını çıktı.
Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
HAVADAN MÜDAHALE DE SÜRÜYOR
Gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.
HELİKOPTER ARALIKSIZ MÜDAHALE EDİYOR
Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağının da havadan müdahalesi devam ediyor.