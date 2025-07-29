Bursa'da orman yangınına ilişkin 4 gözaltı

Bursa'da süren yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışıyor.

Bursa'da yangınla birlikte ciğerlerimiz de yanarken, ihmali olanlar ise tek tek tespit edilmeye başlandı.

Bursa’da dün Tophane yamaçlarında bir havai fişeğin sebep olduğu yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Saat 23.00 sularında merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi Tophane yamaçlarında yangın meydana geldi.

Bunun akabinde de Bursa Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muradiye Devlet Hastanesi'nin karşısındaki alanda bir havai fişeğin yol açtığı yangında, kuru otlar ve ağaçlar tutuştu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla alevler söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 KİŞİYE GÖZALTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte dün ağaçlık bir alanda havai fişek atarak yangına neden olduğu iddia edilen S.D., A.K., M.B. ve M.A adlı 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: