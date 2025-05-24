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İHA

Bursa’da kaydedilen görüntülerde bir sürücünün, otoyolda ilerlerken otomobilin sol ön camından ayağını dışarı uzattığı görüldü.

Sürücünün umursamaz tavırlarla hem direksiyon başında olması hem de camdan ayağını çıkararak hızla yol alması dikkat çekti.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Trafikte seyir halinde olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerde, söz konusu otomobilin yüksek hızla ilerlediği, direksiyon başındaki kişinin ise rahat tavırlarla oturduğu görüldü.

O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sürücünün yaptığı hareket hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini riske attı.