Edirne'de tıra gizlediği 61 bin euroyu Bulgar gümrüğü yakaladı

İHA

Bulgaristan sınır kapılarında, özellikle Türkiye'den gelen araçlarda beyan edilmeyen büyük miktarlarda nakit para ele geçirilmesi olaylarında son dönemde bir artış gözlemleniyor.

Lesovo ve Kapitan Andreevo gümrük kapılarında yapılan sıkı denetimler, kaçakçılık vakalarının dikkat çekici şekilde arttığını ortaya koyuyor.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı karşısında bulunan Lesovo Gümrük Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Türk vatandaşı bir tır şoförü, beyan etmediği 61 bin 300 euro ile yakalandı.

Paralar, şoför mahallindeki yatağın altına lastik bantlarla sarılı halde gizlenmişti.

YATAĞIN ALTINDAN DESTE DESTE PARA ÇIKTI

Hollanda’dan Türkiye’ye eşya taşıyan A.K. isimli şoför, Lesovo Gümrük Kapısı’nda evraklarını sundu ve beyan edecek başka bir şey olmadığını söyledi.

Ancak yapılan detaylı aramada, yatağın şiltesi altında lastik bantlarla sarılmış 10 deste euro bulundu.

TÜM PARAYA EL KONULDU

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Toplamda 61 bin 300 euro olduğu tespit edilen paralar, beyan dışı kabul edilerek el konuldu.

A.K. hakkında idari ihlal tutanağı düzenlenirken, Bulgar yetkililer para ile ilgili yasal işlem başlattı.